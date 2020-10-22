«Ждал, что она к нему вернется». В Прикамье молодой мужчина покончил с собой после суицида жены

Погибший мужчина. Фото: "ВКонтакте"

Трагедия произошла утром 21 октября в городе Чусовой Пермского края. С автомобильного моста упал 33-летний Николай (имя героя изменено - Ред.). К сожалению, полученные от падения травмы оказались смертельными, и он скончался.

Что толкнуло молодого мужчину на роковой поступок, сейчас предстоит выяснить следователям. Тем временем близкая подруга погибшего рассказала корреспонденту «КП» свою версию произошедшего.

- В июне он потерял жену, - рассказывает подруга. - Она покончила с собой. Не знаю, почему она так поступила, ведь у нее было все - внешность, любимая работа, сын. Думаю, что Коля винил в ее смерти себя. Он долго не мог смириться с утратой, и все это время был в шоковом состоянии, ждал, что жена к нему вернется. В день трагедии он даже надел свои лучшие вещи, будто собрался к ней навстречу.

Подруга рассказывает, что Николай был замечательным отцом. Вместе со своим сыном они вели блог в интернете. Сейчас 7-летнего мальчика будет воспитывать бабушка.

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