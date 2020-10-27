Дмитрий Махонин: «После школьных каникул будет сделан вывод и приняты меры»

Дмитрий Махонин провел совещание с директорами крупнейших предприятий Прикамья. Фото: архив "КП"

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел онлайн совещание с директорами крупнейших предприятий. Они обсудили меры безопасности работников во время пандемии коронавируса, и необходимости перевести часть сотрудников на удаленную работу.

Глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев сказал о том, что нужно развести утренние потоки людей, когда все едут на работу в одно время: «Многие на работу ездят в автобусах. Если есть возможность, разведите время начала смены, чтобы не такое столпотворение было в транспорте. Второй «барьер», который необходимо усилить, - входные фильтры. Сейчас там наблюдается столпотворение, помимо этого, далеко не на всех предприятиях есть термометрия, санитайзеры. Нам нужно максимально исключить варианты распространения инфекции с применением масок и дезсредств», – сказал Костарев.

Также на совещании Дмитрий Махонин обозначил: «Школьные каникулы позволят оценить влияние очного обучения на рост заболеваемости, после чего будет сделан вывод и приняты соответствующие меры».

По последним данным в Прикамье выявлено 155 новых заболевших COVID-19 за сутки, с начала пандемии общее число заболевших 12 734.

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