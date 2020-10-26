Фото: минздрав Пермского края

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю составили алгоритм действий при положительном анализе на коронавирус.

Если тест был сделан в частной лаборатории, то о результатах анализа сперва нужно сообщить в поликлинику по месту жительства. Затем, работающим пермякам, сообщить работодателю, а учащимся - классному руководителю. Далее следует перейти в режим самоизоляции, максимально ограничить контакты с людьми, вызвать врача, «неотложку» или скорую помощь для осмотра и назначения лечения.

Если тест назначал врач поликлиники или стационара, то сообщать в медучреждение не требуется, это в течение 24 часов сделают специалисты лаборатории, где сдавался анализ.

Когда в медучреждении получат подтверждение вашего заболевания, положительные результаты отправляются в Роспотребнадзор и там решат, либо вас следует госпитализировать, либо изолировать.

Также данные о положительном тесте поступят и в «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Его сотрудники установят круг контактных лиц по месту вашего жительства и работы. В отношении контактных лиц с высоким риском заражения сотрудники Роспотребнадзора вынесут постановление об обязательном медосмотре и изоляции сроком на 14 дней.

Важно подчеркнуть – тестирование контактных лиц проводится на 8-10 день с момента контакта.