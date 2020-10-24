Жители Прикамья смогут узнать результаты тестов на коронавирус с помощью сервиса «К врачу»

Фото: permkrai.ru

Специалисты Медицинского информационно-аналитического центра Прикамья разрабатывают механизм, с помощью которого узнать результаты тестов на COVID-19 можно будет онлайн. Фактически приложение уже работает, но пока результаты может узнать только каждый шестой житель региона.

Сервис будет доступен только тем жителям региона, кто сдал анализы в лабораториях Минздрава и Роспотребнадзора.

Для онлайн-доступа к результатам нужно будет зарегистрироваться на портале «К врачу» и пройти идентификацию через Единый портал государственных услуг, где также нужно зарегистрироваться. Далее нужно нажать на вкладку «Вход» и в появившемся окне выбрать «Войти через портал Госуслуг РФ».

«Сейчас специалисты Роспотребнадзора вносят в Единую систему здравоохранения Прикамья информацию только о каждом шестом результате, но в будущем планируется сделать так, чтобы они сообщали сведения о 100% сданных жителями тестов. Перед нами стоит задача – наладить обратную связь с ведомством. Мы будем добиваться того, чтобы все территориальные отделения Роспотребнадзора в Пермском крае вносили данные о проведенных тестах. Это позволит видеть результаты анализов через портал «К врачу» абсолютно всем, у кого специалисты управления произвели забор мазка», – сообщили в МИАЦ.

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