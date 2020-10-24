МЧС предупреждает жителей Прикамья о гололеде

Столбик термометра будет колебаться от 0 до +5 градусов Фото: архив "КП"

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 25 октября, на территории Пермского края пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах Перми и в отдельных районах края образуется гололед.

Столбик термометра будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ветер будет менять направление с юго-западного на западный. Порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Напомним, специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой будет зима 2020-2021 в Пермском крае. Ждать ли нам трескучих морозов или эта зима будет не столь суровая, читайте в нашем репортаже.