Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Перми: синоптики рассказали, чего ждать пермякам

Будущий январь и февраль в Прикамье будут холоднее, чем предыдущие. Фото: архив "КП"

Календарная зима наступит только через два месяца, но на деле в Пермский край она приходит значительно раньше. Синоптики уже сейчас моделируют, какой будет погода в холодное время года в Прикамье. Ждать ли нам трескучих морозов или эта зима будет не столь суровая? Об этом рассказали в Гидрометцентре России. Публикуем прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Перми.

В октябре метеорологи не сулят нам никаких аномалий, температура воздуха будет в пределах нормы. А вот в ноябре и декабре специалисты прогнозируют среднемесячную температуру выше нормы. То есть в эти месяцы столбики термометров не будут опускаться до суровых значений, а наоборот, погода будет мягче, чем обычно.

В декабре синоптики обещают температуру воздуха выше нормы. Фото: https://meteoinfo.ru/

Будущие январь и февраль в Прикамье будут холоднее, чем предыдущие. Температура воздуха в январе будет в пределах нормы. А вот в феврале возможны отклонения, синоптики прогнозируют превышение среднемесячных значений температуры, то есть вполне возможно, что последний месяц зимы пермякам не придется кутаться в толстые шарфы.

Про первый месяц весны синоптики сообщают, что средняя температура ожидается выше нормы, но он не будет теплее, чем март 2020 года.