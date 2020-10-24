Суд обязал 15 жителей Прикамья извиниться перед председателем ТСЖ

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Соликамске произошла курьезная история. Жители многоквартирного дома настолько обиделись на своего председателя ТСЖ, что написали коллективное обращение губернатору Пермского края, в котором обвинили несчастную женщину в хищении денег с использованием служебного положения, а также указали ложные сведения о ее судимости.

В результате проведенной проверки нарушений в работе управляющей не нашли. Председатель не стала терпеть обвинения в свой адрес и обратилась в суд за защитой своих прав. Она посчитала, что жильцы опорочили ее честь, достоинство и деловую репутацию. Представители Фемиды стали на ее сторону.

- Судья обязала жителей в течение 5 дней направить коллективное обращение с извинениями в аппарат Правительства Пермского края. . Во избежания штрафных санкций жители уже через 3 дня направили коллективное обращение с извинениями в аппарат Правительства Пермского края — сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

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