- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На скамье подсудимых в Добрянском городском округе оказалась 32-летняя местная жительница, которую уже имела три года ограничения свободы за тайное хищение чужого имущества.

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю потребовал дополнить установленные судом ограничения в связи с тем, что за период отбывания наказания, осужденная не пожелала встать на путь исправления и являлась на отметку в инспекцию.

Начальник просил суд запретить женщине посещать кафе, бары, рестораны, иные места общественного питания, в которых разрешено употребление алкогольной продукции и не изменять место работы без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.

Во время судебного заседания женщина пыталась возражать, но судья посчитал ее доводы неубедительными. Исследовав представленные материалы суд пришел к выводу, что представление законно, обоснованно и подлежит удовлетворению.