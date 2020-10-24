«Новый рекорд». За сутки в Пермском крае выявили 149 новых заболевших коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 426 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом в Пермском крае. За предыдущие сутки COVID-19 выявили у 149 человек: 72 пациента проходят лечение в больницах, 77 человек – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 426. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17

Из 149 новых инфицированных 59 мужчин, 90 женщин. Круг контактировавших с заболевшими лиц находится под наблюдением специалистов.

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