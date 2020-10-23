В Пермский край отправили антибиотики и противовирусные препараты, которые исчезли из аптек

На следующей неделе лекарства будут распределены по точкам продаж одной из крупнейшей сети аптек в регионе «Планета здоровья». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермский край на следующей неделе должны привезти лекарства, которые закончились в аптеках региона. «КП» уже писала, как пермяки жаловались, что в аптеках исчезли антибиотики и противовирусные, которые назначают для лечения коронавируса. В приложениях и на сайтах аптек невозможно заказать антибиотики «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Таваник», «Сумамед», противовирусные - «Арбидол».

Вначале этой недели глава Прикамья Дмитрий Махонин подтвердил существование такой проблемы.

«Сегодня из Курска в Прикамье отправлены «Арбидол» и «Азитромицин» от производителя «Фармстандарт». Получить оперативно крупную партию лекарств стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с компанией», - сообщается на сайте правительства Пермского края.

В Пермский край привезут более 90 тысяч упаковок лекарств: более 50 тысяч пачек «Арбидола» (100 мг), 30 тысяч пачек «Арбидола» (50 мг) и 10 тысяч упаковок антибиотика «Азитромицин».

На следующей неделе лекарства будут распределены по точкам продаж одной из крупнейшей сети аптек в регионе «Планета здоровья».

Кроме этого пермская сеть аптек ждет в ближайшее время еще одну крупную партию лекарств (запасом примерно на месяц): «Левофлоксацин», «Цефтриаксон» и «Парацетамол».

Напомним, представители аптечных сетей на совещании с Дмитрием Махониным отметили, что есть и задержка поставок препаратов на склады от производителей. Это связано с новым механизмом маркировки лекарств, который только вводится на территории всей страны. Аналогичные проблемы испытывают аптечные сети по всей стране. Также небольшие задержки поставок связаны и с ограниченными мощностями заводов – спрос выше возможностей производителей.

По итогам совещания губернатор попросил контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых.