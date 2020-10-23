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Трагедия произошла утром в четверг, 22 октября. В 06.22 на 22 километре автодороги Кунгур - Насадка водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

- В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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