«Отключился во время движения». В Перми водитель потерял сознание на дороге

Дверь машины, в которой находился водитель без сознания пришлось открывать спасателям. Фото: Юлия Лоза

В Перми 21 октября едва не случилась трагедия на дороге. На улице Воронежской водитель «Фиат Дукато» потерял сознание во время движения, к счастью, машина остановилась на дороге сама и ничего не повредила. Водители других автомобилей заметили в салоне мужчину без сознания, он не реагировал на стуки в дверь, был заперт изнутри. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место приехали медики, полиция и спасатели. Они вскрыли дверь машины.

Как рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией, водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения, из-за чего он и потерял сознание.

Сначала мужчине оказали помощь медики, но и от полицейских теперь ему никуда не деться.