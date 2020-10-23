В Перми «заминировали» аптеку

ЧП произошло на улице Воронежской. Фото: Василий Вахрин

В Перми 22 октября спецслужбы отреагировали на анонимный звонок. Неизвестный позвонил в аптеку на улице Братьев Игнатовых и сказал провизору, что в аптеке заложена бомба. Как рассказал источник «КП», сообщение было проверено, вызов оказался ложным.

Кстати, в Перми 22 октября едва не случилась трагедия на дороге. На улице Воронежской водитель «Фиат Дукато» потерял сознание во время движения, к счастью, машина остановилась на дороге сама и ничего не повредила. Водители других автомобилей заметили в салоне мужчину без сознания, он не реагировал на стуки в дверь, был заперт изнутри. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место приехали медики, полиция и спасатели. Они вскрыли дверь машины. Очевидцы рассказали, что случилось с водителем.