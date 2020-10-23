«Азот» запустил антикоронавирусный проект «Ладошки здоровья»

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовал уникальный назидательно-профилактический проект «Ладошки здоровья». В его основе – личные истории сотрудников предприятия, которым пришлось столкнуться с инфекцией - COVID-19.

Первыми героями проекта стали члены семьи Ивана Губаля, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха переработки газов предприятия. Азотчик с супругой и двумя полуторогодовалыми детьми проходили лечение в Перми.

Иван Губаль, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха переработки газов филиала «Азот»:

- Для нашей семьи болезнь была тяжелым испытанием. Считаю своим долгом, рассказать коллегам о том, что нам пришлось пережить. Возможно, мои история сможет повлиять на сознание тех, кто думает, что вирус обойдет их стороной. К сожалению, от заражения никто не застрахован. Поэтому, мой всем совет – не пренебрегать мерами профилактики, тем более завод обеспечивает всем необходимым.

Находясь в больнице, дети нарисовали картинку с протянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладошки здоровья», посвященного борьбе с COVID-19.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Вторая волна всемирной пандемии оказалась масштабнее первой. Нам всем нужно задуматься о своем здоровье. Проект «Ладошки здоровья», созданный пресс-службой нашего предприятия, позволит людям услышать реальные истории о коварной инфекции. К тому же, даст повод задуматься, возможно, вашим близким или коллегам сейчас нужна поддержка…

Филиал «Азот» в этом году направил более 25 миллионов рублей на меры профилактики коронавирусной инфекции. На предприятии ежедневно ведется мониторинг заболеваемости. Сотрудникам выдаются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, воздухоочистители и дезинфицирующие средства. На проходных предприятия установлены тепловизоры со встроенной камерой, которые измеряют температуру тела каждого, кто проходит на завод, кроме того, каждые две часа ведется термометрия работников. Закуплена аппаратно-программный комплекс «ЭСМО - электронная система медицинских осмотров» в рамках реализации дополнительных мер по охране здоровья работников. Высокотехнологичное оборудование полностью автоматизирует процесс медицинского освидетельствования и выдает результат осмотра - может сотрудник приступать к работе или нет.