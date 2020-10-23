В МВД назвали причину жестокого задержания мужчины в Пермском крае

Фото: скриншот видео

- Мужчина находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты. При этом, заметив стражей порядка, он попытался скрыться через служебный вход. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и проследования к служебному автомобилю для установления личности и составления административного материала гражданин не реагировал. Несмотря на то, что рядом с ним находился малолетний ребенок, мужчина начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. В связи с чем, полицейские были вынуждены применить в отношении правонарушителя физическую силу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

Напомним, 22 октября жители Березников опубликовали видео, на котором двое сотрудников полиции проводят жесткое задержание мужчины на глазах у ребенка. Видео вызвало бурное обсуждение среди местных жителей.

Жена задержанного Ксения в момент происходящего была на работе, но ей все же удалось недолго поговорить по телефону с супругом.

- Он мне позвонил, сказал, что забрал нашу дочь из садика, и они пошли в магазин. На кассе его попросили надеть маску, он объяснил, что она грязная, но товар ему продали. На выходе его остановили полицейские, не представились и спросили, почему он не надел маску. Он им объяснил, что его маска грязная, а новых в магазине нет. Рассказав мне о произошедшем муж положил трубку, что было дальше, я узнала уже от очевидцев. Они рассказали, что на улице полицейские начали хватать мужа за локти, он одернул руки. Полицейские, видимо, восприняли это как сопротивление и повалили его на землю. Все это происходило на глазах у нашей дочки. Она плакала, ее успокаивали прохожие. В процессе задержания у мужа даже кроссовок слетел, так он несколько минут пролежал на земле, а на нем нависали полицейские. Потом приехали еще несколько сотрудников, и его увезли в отделение вместе с нашей дочерью.

По словам Ксении, из отделения полиции дочку забрала бабушка, а мужа оставили под стражей.

- Дочь была вся в слезах и рассказывала мне, как били папу, - вспоминает Ксения. - У нее случился нервный срыв. Я и сама в шоке от произошедшего. Мой муж спортсмен, не пьет, не курит, абсолютно спокойный, с его стороны никакой агрессии в сторону сотрудников точно быть не могло. Сегодня у него будет суд.

В пресс-службе МВД добавили, что в отношении мужчины составили два административных протокола по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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