По словам матери, у ребенка случился нервный срыв. Задержанный Фото: скриншот видео

Жители Березников опубликовали видео, на котором вечером 22 октября двое сотрудников полиции проводят задержание местного жителя. Автор видеоролика сообщил, что причиной всему стала ненадетая маска.

- Я была свидетелем произошедшего. Мужчина стоял в магазине на кассе с ребенком, купил ей сладости, - рассказывает автор видео. - Продавец попросила его надеть маску, он сказал, что она грязная. Мужчину обслужили, а на выходе его встретили полицейские, вывели на улицу и начала скручивать. И все это на глазах у ребенка. На слезы малышки они не обращали внимания, так ведь ребенку и психику сломать можно.

Другой очевидец случившегося добавил, что через некоторое время приехали еще несколько полицейских, и мужчину вместе с ребенком увезли в отдел.

- Как будто убийцу поймали. Это просто кошмар. Полицейские должны защищать людей, а не наоборот. И все это при ребенке, ужас, - возмутилась очевидица.

Мы связались с женой задержанного Ксенией, в момент происходящего она была на работе, но ей все же удалось недолго поговорить по телефону с супругом.

- Он мне позвонил, сказал, что забрал нашу дочь из садика, и они пошли в магазин. На кассе его попросили надеть маску, он объяснил, что она грязная, но товар ему продали. На выходе его остановили полицейские, не представились и спросили, почему он не надел маску. Он им объяснил, что его маска грязная, а новых в магазине нет. Рассказав мне о произошедшем муж положил трубку, что было дальше, я узнала уже от очевидцев. Они рассказали, что на улице полицейские начали хватать мужа за локти, он одернул руки. Полицейские, видимо, восприняли это как сопротивление и повалили его на землю. Все это происходило на глазах у нашей дочки. Она плакала, ее успокаивали прохожие. В процессе задержания у мужа даже кроссовок слетел, так он несколько минут пролежал на земле, а на нем нависали полицейские. Потом приехали еще несколько сотрудников, и его увезли в отделение вместе с нашей дочерью.

По словам Ксении, из отделения полиции ребенка забрала бабушка, а мужа оставили под стражей.

- Дочь была вся в слезах и рассказывала мне, как били папу, - вспоминает Ксения. - У нее случился нервный срыв. Я и сама в шоке от произошедшего. Мой муж спортсмен, не пьет, не курит, абсолютно спокойный, с его стороны никакой агрессии в сторону сотрудников точно быть не могло. Сегодня у него будет суд.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчину задержали по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Однако, какое именно требование не выполнил мужчина, в ведомстве не уточнили. Более полный комментарий появится в ближайшее время. UPD: В МВД назвали причину жестокого задержания мужчины в Пермском крае