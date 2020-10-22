Большая книжная ярмарка в Перми перенесена на два месяца

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Большая книжная ярмарка должна была состояться на Заводе Шпагина в здании «Большого театрального зала» с 29 октября по 1 ноября. Участвовать в ней собирались центральные и региональные издательства России, «малые издательства», книжные издательства Прикамья, редакции журналов, книжные магазины и другие книготорговые организации, творческие союзы, библиотеки, музеи.

Но в связи с введением новых ограничительных мер, ярмарку решено было перенести.

- Наша команда сделала все возможное, чтобы выставка состоялась в октябре, но должны с сожалением признать, что на сегодня единственным правильным решением является перенос сроков на декабрь, - сообщили в оргкомитете книжной ярмарки.

Она состоится перед самым новым годом, с 24 по 27 декабря, одновременно с фестивалем подарков на заводе Шпагина.

Напомним, сегодня стало также известно о переносе международного органного фестиваля и фестиваля «Ремпуть». А у конкурса артистов балета «Арабеск» сокращены сроки проведения, конкурсные туры пройдут без участия зрителей.