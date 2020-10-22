В Перми опять переносят фестивали

Спектакль «Анюта» состоится вовремя и при зрителях. Фото: театр оперы и балета.

Весной и летом ряд фестивалей, которые должны были пройти в Пермском крае, перенесли на осень. Но, увы, часть из них опять не состоится в запланированные сроки.

В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий Пермская филармония перенесла на декабрь XV Международный фестиваль органной музыки. Концерты фестиваля пройдут с 1 по 7 декабря.

- Все приобретенные билеты действительны, - сообщили в филармонии.

Будет перенесен и фестиваль «Ремпуть. Театралльная биржа». Но новая дата пока не известна.

- Фестиваль не отменяется, репетиции на площадках продолжаются в штатном режиме, - отметили в Минкульте.

XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой состоится в более сжатые сроки - с 24 октября по 2 ноября, а не по 5-е, как было запланировано, сообщили в Пермском театре оперы и балета. Он откроется спектаклем «Анюта» в постановке танцовщика и хореографа, народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева. Премьера будет приурочена к 80-летию бессменного художественного руководителя «Арабеска».

Но с 26 октября конкурсные показы и гала-концерт пройдут в закрытом режиме, без допуска зрителей.