В Перми из-за коронавируса сократят количество культурных и спортивных мероприятий

Ограничения планируют ввести до конца года из-за сложной эпидемической обстановки. Фото: Василий Вахрин

«В связи с ростом числа заболевших COVID-19 нужно подготовить предложения по сокращению массовых мероприятий в сфере образования, культуры и спорта до конца года. Такое поручение дано профильным замам», - об этом в своем Инстаграм написал мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, что по последним данным, за сутки в Пермском крае выявили 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в Пермском крае 11 734.

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