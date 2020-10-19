Доктор рассказала, что есть такие люди, которые думают, что долгое ожидание врача - это вина самих врачей и начинают с порога скандалить и предъявлять по этому поводу претензии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пермячка Наталья (имя изменено по просьбе женщины, - Ред.) неделю назад сдала тест на коронавирус в частной клинике. Причина банальна – COVID-19 выявили у ее коллеги на работе, Наталья решила провериться и, увы, результат пришел положительный.

Что делать? Чем лечиться?

Никаких симптомов в виде кашля, высокой температуры и отсутствия обоняния у женщины не было, но она, как и положено, вызвала врача и осталась на самоизоляции, чтобы не заражать окружающих.

- Но врач не пришел ни на первый, ни на второй, ни на третий день, - говорит Наталья. – Это было самое тяжелое и томительное время ожидания. Я боялась и не знала, что делать: какие лекарства принимать? Чем лечиться? А вдруг у меня пневмония разовьется? На четвертый день ожидания мне позвонили из Центра гигиены и эпидемиологии, спросили, когда я сдавала тест. Я им сказала дату и то, что ко мне до сих пор не приехали врачи. Мне сказали: «Поправляйтесь», и положили трубку.

На пятый день в квартире ковид-положительной женщины раздался звонок.

- Доктор даже не поинтересовалась чем я лечусь! – рассказывает заболевшая пермячка. - Необходимую информацию пришлось из нее вытягивать. После того, как я продемонстрировала свой арсенал таблеток, о существовании которых узнала у коллег, врач сказала, чтобы я продолжала в том же духе еще неделю.

Наталья поинтересовалась, что делать с контактным лицом, на что врач ответила, чтобы он принимал тоже самое, что и она. А если в аптеке не найдутся такие же препараты (см. статью на сайте kp.ru «В Перми из аптек пропали дешевые градусники и лекарства для лечения коронавируса», - Ред.), то спросить аналоги.

- Потом мне послушали легкие и они, слава богу, были чистые. Врач попросила сидеть меня дома, а через 10 дней ко мне должны прийти и взять повторный тест на наличие вируса. После отрицательного результата, я смогу вернуться к обычной жизни.

КТ при таком самочувствии делать было не рекомендовано. Компьютерная томография необходима в таких случаях, если на протяжении пяти дней держалась высокая температура.

Дорабатываю день, и сама ухожу на больничный

- А теперь о грустном, - говорит Наталья. - Мне очень стало жаль ее, когда врач рассказала, в каких нечеловеческих условиях они вынуждены работать. На Дзержинский район докторов осталось двое. Сегодня она дорабатывает последний день, и сама уходит на больничный. Остается один врач! Когда она рассказывала, как она бьется из последних сил, у нее были слезы в глазах. По доктору было видно, что она очень вымотана, на ногах держится из последних сил.

Доктор рассказала, что у нее самой болеют дети, а ей приходится весь день мотаться по больным. Потом она объезжает поликлиники, чтобы забрать постановления о ковидниках, потом едет в РПН (Роспотребнадзор, - Ред.), и забирает те, которые не успели отправить в поликлиники. А потом после смены все это собственноручно забивает в компьютер!

- А есть еще неадекватные люди, которые думают, что долгое ожидание врача, это лично вина самих врачей и начинают с порога скандалить и предъявлять им по этому поводу претензии, - последнее, что смогла рассказать нечеловечески уставшая врач.

- Я как, смогла, поддержала эту бедную женщину, - говорит пермячка. - Надеюсь, что для наших врачей этот кошмар закончится в ближайшем будущем. Хотя и заболевшим, тоже мало приятного от него.

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