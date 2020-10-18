В квартире Перми нашли погибшей женщину

Спасатели вскрыли дверь, к сожалению, худшие опасения родных подтвердились, 81-летняя пенсионерка скончалась. Фото: Василий Вахрин

Родственники пожилой женщины из Перми забеспокоились, когда она два дня не реагировала на звонки и стук в дверь своей квартиры на улице Крупской. Чтобы попасть в нее они вызвал спасателей. Спасатели вскрыли дверь, к сожалению, худшие опасения родных подтвердились, 81-летняя пенсионерка скончалась.

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