Медики попытались спасти мужчину, но он получил серьезные травмы и скончался. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В поселке Новые Ляды в субботу, 17 октября, из квартиры на пятом этаже дома по улице Мира выпал мужчина. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, он еще был жив.

Приехавшие на место ЧП медики проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, 60-летний мужчина скончался от полученных травм.

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