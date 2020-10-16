«Ворвался в дом к охотнику». В Пермском крае застрелили участкового

Ссора участкового и охотника закончилась трагедией.

В Уинском районе в ночь с понедельника на вторник убили полицейского. По рассказам местных жителей, участковый Андрей М. сел за руль своего автомобиля и отправился в одну из деревень, что примерно в 30 километрах, но проехав меньше половины пути, он попал в ДТП.

Его автомобиль перевернулся и загорелся. По всей видимости, полицейский получил несерьезные травмы, вышел из машины и продолжил путь. Добравшись до деревни, он пришел к дому своего знакомого.

- Участковый стал врываться в его дом, - рассказали «КП» местные жители. - Мужчина, к которому пришел Андрей М., - охотник, в доме у него хранилось ружье. Завязалась драка, оба были пьяны, а выстрелов из ружья было несколько.

Причиной конфликта, по слухам стала женщина. Якобы убитый хотел пригрозить стрелявшему, что встречаться с ней больше не надо, но ссора закончилась трагедией.

У Андрея М. остались жена и двое детей. Также известно, что он бывал в горячих точках.

По информации источника знакомого с происшествием, подозреваемого в убийстве задержали.

В ГУВД и СКР по Пермском краю воздерживаются от комментариев о произошедшем.