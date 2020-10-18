В Пермском крае столкнулись две фуры

В аварии серьезно пострадала одна из машин. Фото: Соцсети.

В Суксунском районе 17 октября произошла авария на трассе Пермь-Екатеринбург. Столкнулись два большегруза, об этом сообщает 98 пожарно-спасательная часть поселка Суксун. К счастью, пострадали только автомобили.

Скорее всего, один из водителей не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в впередиидущую фуру.

- На ликвидации ДТП участвовало 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщает 98-ПСЧ.

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