«Остались болтаться на высоте». Двух пермяков поздно вечером заблокировало на «Колесе обозрения»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздно вечером в пятницу двое посетителей парка имени Горького решили прокатиться на «Колесе обозрения». Но когда их кабина была наверху, у аттракциона отключилось электричество. «Колесо» остановилось, а пермяки так и остались болтаться на высоте. По словам посетителей, кабина была остановлена наверху, а сотрудники парка, которые управляли аттракционом, ушли.

Застрявшим на верхотуре пермякам пришлось вызывать спасателей. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, оперативные сотрудники, приехавшие на вызов, нашли в парке работника, который запустил аттракцион и спустил кабину с посетителями вниз.