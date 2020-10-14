В Перми скончался известный ученый-физик

Юрий Викторович Соколкин, доктор физико-математических наук, профессор, бывший декан аэрокосмического факультета, заведующий кафедрой механики композиционных материалов и конструкций.

Печальная новость пришла из Политеха. Ушел из жизни Юрий Викторович Соколкин, доктор физико-математических наук, профессор, бывший декан аэрокосмического факультета, заведующий кафедрой механики композиционных материалов и конструкций.

Юрий Викторович - Заслуженный деятель науки РФ. Он активно занимался научно-исследовательской деятельностью, отмечен серебряной медалью и дипломом ВДНХ СССР, Почетной грамотой Президиума АН СССР, награжден орденом «Знак Почета».

Прощание состоится 14 октября 2020 года с 12.40 до 13.40 по адресу улица Старцева, 61 (большой зал).

Выражаем соболезнования родственникам, коллегам и друзьям Юрия Викторовича.

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