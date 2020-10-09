В Перми скоропостижно скончался декан электротехнического факультета

Ушел из жизни Александр Михайлович Костыгов, декан электротехнического факультета ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент. Фото: Александр Ежов.

В Перми 8 октября ушел из жизни Александр Михайлович Костыгов, декан электротехнического факультета ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент.

«Жизнь Александра Михайловича была неразрывно связана с Пермским Политехом. В 1977 году он закончил наш университет по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок», ему была присвоена квалификация «Инженер-электрик». В этом же году он начал работать в вузе, - рассказали о Костыгове в вузе.

Прощание состоится 10 октября с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71/1. На первом этаже электротехнического факультета находится траурная книга, где можно оставить соболезнования родным и близким Александра Михайловича.

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