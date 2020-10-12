В Ленинградской области открыли памятник бойцам 21-й Пермской дивизии

Идея увековечить память земляков принадлежит настоятелю Кронштадтского морского никольского ставропигиального собора архимандриту Алексию. Фото: permkrai.ru

С августа 1941-го по март 1944-го бойцы из Прикамья охраняли северные подступы к Ленинграду, не давая немецко-фашистским войскам замкнуть второе внешнее блокадное кольцо вокруг северной столицы. Всего на полях сражений при обороне Ленинграда пали более 3 тысяч и были ранены около 6,5 тысяч уроженцев Прикамья.

В память об их подвиге и 75-летие Великой Победы, в городе Лодейное Поле Ленинградской области был установлен знак. На его черной гранитной плите установлена табличка со словами: «Героям 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков».

Идея увековечить память земляков принадлежит кунгурцу, настоятелю Кронштадтского морского никольского ставропигиального собора архимандриту Алексию. Его поддержали уроженцы Прикамья, проживающие в Санкт-Петербурге, Виктор Аликин, Сергей Муханов и Сергей Плотников.

Инициатива была реализована совместно с Пермской региональной общественной организацией ветеранов, которые выиграли грант в конкурсе социально значимых проектов. Церемонию открытия памятника посетила делегация, состоящая из 25 представителей ветеранского движения Пермского края, сотрудников местной администрации, юнармейцев и родственников погибших защитников Родины.

На открытие памятника директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин произнес благодарственную речь от лица губернатора Дмитрия Махонина: «Пермский край гордится своими земляками, героически погибшими на фронтах Великой Отечественной войны. Мы свято храним память о мужестве и стойкости наших отцов и дедов. Жители Прикамья внесли огромный вклад в победу не только в боях, но и работая в тылу. В годы войны наш регион стал опорным краем, в котором ковались успехи нашей армии. На территорию Прикамья были эвакуированы десятки промышленных предприятий и тысячи людей, включая жителей Ленинградской области. Связь двух регионов неразрывна на протяжении всех этих лет. Спасибо лодейнопольцам за то, что помните и чтите подвиг пермяков!».

После минуты молчания участники торжественного митинга возложили венки и цветы к памятнику. Панихиду о погибших воинах отслужил священник военного отдела Санкт-Петербургской епархии отец Михаил. Завершилось памятное мероприятие маршем роты почетного караула.

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