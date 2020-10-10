В Пермском крае ищут родных бойца Великой Отечественной войны

Фото: adm_lysva instagram

Поисковое объединение "Долг" разыскивает родных бойца Великой Отечественной войны уроженца Молотовской области Мальцева Андрея Васильевича 1922 года рождения.

2 октября 1941 года Андрей Мальцев был призван Лысьвенским районным комиссариатом в ряды Советской армии. Останки бойца вместе со смертным медальоном были найдены в Демянском районе Новгородской области недалеко от деревни Тарасовка в сентябре 2020 года, в Тарасовке и захоронены.

- В ходе поиска родных выяснилось, что в Лысьве жил фронтовик Мальцев Георгий Васильевич, 1919 года рождения, в 1985 году был награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени. Возможно, он является старшим братом погибшего бойца, - сообщают в поисковом объединении.

Всех, кто знает родственников погибшего Андрея Мальцева, просят сообщать на электронную почту координатору поисков Наталья Филонова: Nasarowa_Natali@mail.ru