В одной из квартир Перми обнаружен труп женщины

Женщина больше суток не выходила на связь,родственники вызвали спасателей, чтобы открыть дверь. Фото: Василий Вахрин

Родственники 86-летней женщины забили тревогу, когда она перестала отвечать на звонки. Женщина живет одна на улице Генерала Черняховского, что в Орджоникидзевском районе.

Источник знакомый с ситуацией рассказал, что дверь квартиры бабушка не открывала, внучка очень переживала, ведь раньше такого никогда не было. Родные вызвали спасателей и полицию, чтобы открыть дверь, так как она была заперта изнутри. К сожалению, пенсионерку обнаружили ее погибшей.

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