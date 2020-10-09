В Прикамье осудили 59-летнего мужчину, который совершил сексуальное насилие над 10-летним мальчиком

Преступника приговорили к 12 годам строгого режима Фото: Василий Вахрин

В июле 2019 года в своем доме в Нытвенском районе 59-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.

Вскоре подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

- Также в отношении виновного избрана принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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