Владимиру Кудымову было 62 года. Фото: семейных архив Кудымовых.

Сегодня утром, 5 октября, по Карагайскому району разлетелась печальная новость. Скончался известный предприниматель, меценат Владимир Кудымов. Этого человека без преувеличения знает весь район и не только. Его база отдыха «Карповка» и лесоперерабатывающий цех известен за пределами Пермского края. Кроме этого Владимир Петрович владеет сетью продуктовых магазинов в Карагайском районе.

По словам местных жителей, несколько дней у него держалась температура, он поехал в Пермь в больницу, но его отправили лечиться домой.

Сегодня утром мужчине стало плохо, он позвонил в «скорую» и сказал, что задыхается. Пока бригада ехала, 62-летний Владимир Кудымов умер.

Местные жители отзываются о Владимире Петровиче только положительно, с уважением и не верят в случившееся. Он занимался восстановлением храма в селе Обвинск «Успение Пресвятой Богородицы». Помогал храму «Александра Невского» и Воскресной школе в деревне Савино, а также администрации района в проведении праздников.

У него остались жена, которая всю жизнь бок о бок помогала ему в бизнесе, две дочери и внуки.