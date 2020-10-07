Погибший мужчина. Фото: ВКонтакте

В субботу, 3 октября, в Чусовом нашли тело мужчины. Им оказался 29-летний Анатолий Ф.

По словам знакомых, Анатолий наложил на себя руки еще во вторник, 29 сентября, но тело обнаружили только через четыре дня.

- В день трагедии Толик должен был ехать в Пермь, - рассказывает знакомая погибшего. - Мне позвонили, сказали, что он не приехал. Я подумала, что загулял. Через четыре дня снова позвонили, сказали, что он до сих пор не появился, тогда я пришла к нему домой, а там....

Знакомые Анатолия теряются в догадках, что могло толкнуть мужчину на роковой шаг, ведь он всегда был позитивным и жизнерадостным человеком. В комментариях под постом о гибели Анатолия некоторые пишут, что мужчина решил покончить с собой из-за жизненных проблем. По одной из версии, Анатолий не смог перенести того, что бывшая жена ушла к его другу.

- Многие об этом говорят, рассказывают, что она забеременела от его друга, но точно утверждать я не могу. Мне он ничего не говорил, предсмертной записки не оставил, - добавила подруга погибшего.

В причинах произошедшего сейчас разбираются правоохранители. Анатолия похоронили 6 октября в возрасте 29 лет, через месяц ему могло бы исполниться 30.

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