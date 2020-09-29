Жители Прикамья сняли на видео, как по одному из поселков вальяжно гуляет медведь

Медведь пробежался по улицам Ныроба. Видео: https://vk.com/vknyrob

В социальной сети появилось видео, как по асфальту в развалочку бежит довольно крупный медведь. Авторы видео написали, что сняли его в ночь с 26 на 27 сентября в поселке Ныроб.

Косолапый бежал по одной из улиц поселка и скорее всего свернул к мусорной свалке. На видео видно, как он бежит мимо домов, в которых горит свет. В комментариях к посту пишут: «Мимо моего дома», «Молодежь гуляет допоздна, вот так и напорешься на него. Жуть.»

Скорее всего медведь пришел так близко к людям в поисках пропитания.

Напомним, вчера пермяки поделились видео, где запечатлели, как на пермской набережной лиса ловит мышей на глазах у восторженных детей.