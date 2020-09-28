На пермской набережной лиса ловит мышей на глазах у восторженных детей

Лиса несколько часов гуляет по пермской набережной.

«Мама, смотри, лиса!», - кричат дети на набережной Перми. Детвора не ошиблась - рыжая, с пушистым хвостом, перепутать ее с собакой сложно. Уже несколько часов она не уходит с набережной. То заходит в кусты и наблюдает за прогуливающимися людьми, то выходит на охоту. Прямо на газонах возле Камы плутовка ловит мышей, чем сильно забавляет малышню.

- Мы наблюдаем ее здесь уже несколько часов, - говорит Ксения. - Кажется, что она совсем не боится людей. - Дети кричат, зовут ее «кис-кис», а она будто нас не замечает. Если честно, я немного опасаюсь, все-таки это дикое животное, отвела детей подальше.

Откуда там могла взяться лиса - непонятно. Мы попытались дозвониться до Пермского зоопарка, не могла ли рыжая сбежать оттуда, но к сожалению, не получилось.