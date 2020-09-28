В защиту малых рек!

Активисты убрали свалки мусора. Фото: Виктор Николаев

Акцию поддержал и коллектив Нижегородского института прикладных технологий. Совместными усилиями активисты убрали свалки мусора вдоль русла реки Пыж, что рядом с заводом. Еще экологический десант прибрал территорию в районе устья реки Каменки, притока Пыжа, где до недавних пор автомобилисты мыли свой транспорт.

Экология - приоритетное направление деятельности Компании «ЛУКОЙЛ». 27 июля в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» утвержден важный не только для предприятия, но и всего нашего региона документ - Комплексная экологическая программа на 2020-2030 годы, в которой зафиксированы главные направления повышения экологической безопасности: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Обращение с отходами», «Рекультивация земель», «Экологические инициативы» и «Поддержание биоразнообразия».Чистая вода - это одно из основных направлений развития благоприятной экологической обстановки для «Пермнефтеоргсинтеза».

- Мы понимаем ответственность, очень хотим, чтобы и город, и край не получали экологического урона и не испытывали даже малейшего дискомфорта от того, что здесь находятся предприятия нашего профиля. Ежегодно выделяем значительные средства для реализации экологических мероприятий. Для себя мы поставили множество задач - и по направлению чистого воздуха, и по качеству сточных вод, - рассказал Сергей Андронов, генеральный директор предприятия.