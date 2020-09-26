В полиции возбудили 2 уголовных дела против супругов, которые устроили стрельбу на улицах Перми

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми дознаватели полиции возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве с применением оружия против мужа и жены.

Как уже писала "КП", ночью 25 сентября во дворе жилого дома на проспекте Парковый пьяная 43-летняя женщина вышла на улицу с газовым пистолетом в руках. Она подошла к проезжающему автомобилю и направила оружие на водителя. Трое прохожих оттащили ее от машины и выбили из рук пистолет.

На подмогу жене из подъезда выскочил ее супруг с охотничьим ружьем в руках, также пьяный. Он два раза выстрелил в воздух, затем стволом ружья несколько раз ударил по голове одного из прохожих.

- 33-летнего пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - На место происшествия прибыли наряды полиции и сотрудники Росгвардии. Нетрезвая пара забаррикадировалась в своей квартире. Супруг, ранее судимый, через запертую дверь угрожал открыть стрельбу. Спецоперацией по задержанию злоумышленников руководил лично начальник полиции УМВД России по Перми Юрий Пепеляев. Спустя несколько минут хулиган выпустил из квартиры супругу, но сам остался в помещении и продолжил угрозы. В результате переговоров полковнику Пепеляеву удалось уговорить злоумышленника открыть дверь и не применять оружие. Супругов доставили в дежурную часть, проводится дознание.