«У нее в руках пистолет у него ружье». В Перми супруги устроили стрельбу с пострадавшими

На место происшествия приехали наряды полиции и Росгвардия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми сегодня ночью произошел инцидент, похожий на отрывок из остросюжетного фильма. В микрорайоне Парковый трое прохожих увидели, как женщина с пистолетом в руках направила его на водителя проезжающего автомобиля.

Мужчины вмешались. Они оттащили нетрезвую женщину от машины и выбили из рук пистолет. В этот момент из подъезда жилого дома вышел пьяный муж с охотничьим ружьем в руках.

Мужчина 2 раза выстрелил в воздух, а потом несколько раз ударил по голове одному из вмешавшихся прохожих. Очевидцы вызвали скорую и полицию. 33-летнего пострадавшего отвезли в больницу.

На место происшествия приехали наряды полиции и Росгвардия. Нетрезвая пара забаррикадировалась в своей квартире на седьмом этаже.

- Трижды судимый пермяк через запертую дверь угрожал стражам порядка применить оружие, - сообщают подробности происшествия в ГУ МВД по Пермскому краю. – Переговоры вел начальник полиции УМВД России по Перми – Юрий Пепеляев. Через несколько минут хулиган выпустил из квартиры супругу, но сам не сдавался и продолжил угрозы. Через некоторое время полковнику Пепеляеву удалось уговорить злоумышленника открыть дверь и не применять оружие.

Газовый пистолет и ружье изъяли, супругов доставили в дежурную часть. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на 37-летнего мужчину по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Официально оружие было зарегистрированы на женщину. За нарушение правил хранения, ношения и передачи оружия на нее составлен административный протокол.