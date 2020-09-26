Стали известны подробности столкновения трех автомобилей на Южной дамбе в Перми

Столкновение на Южной дамбе. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Мы уже писали о том, что на Южной дамбе в Перми вчера произошло столкновение сразу трех автомобилей. ДТП случилось в то время, когда машины стояли на светофоре, так что проезжавшие мимо водители удивлялись: как оно могло произойти?

Сотрудники ГИБДД пообещали разобраться в ситуации и сообщить о причинах случившегося. И вот из полиции поступило разъяснение – на стоящие машины наскочила на скорости «Лада Калина», ее водителя не раз штрафовали за нарушения. Из-за его лихачества на этот раз пострадала 42-летняя пассажирка.

- 25 сентября в 17.25 по Южной дамбе в направлении бульвара Гагарина двигался ВАЗ-111940 «Лада Калина», которым управлял 31-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, он допустил наезд на стоящие в попутном направлении автомобили «Киа» и «Лада Гранта». В результате ДТП 42-летняя пассажирка «Лады Калины» с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализирована в больницу. Ранее водитель «Калины» неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.