В Перми на Южной дамбе столкнулись такси и еще два автомобиля

ДТП на Южной дамбе. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Столкновение сразу трех автомобилей произошло сегодня в Перми там, где, казалось бы, его и быть не должно. На Южной дамбе, на подъеме в сторону Бульвара Гагарина машину такси «Везет» сзади «поцеловал» кроссовер, в который, в свою очередь, врезалась «Лада Калина». Первые два автомобиля отделались царапинами и разбитыми фарами, у «Калины» помят капот.

Очевидцы выложили видео в Instagram на странице chp_dtp_perm. На место ДТП оперативно прибыла пожарная машина, но задействовать ее не пришлось. В краевом ГИБДД ответили, что госавтоинспекторы сейчас выясняют, что могло послужить причиной этой аварии.