В Перми известная предпринимательница четвертый месяц находится под арестом

Эльфира Кузьмина.

В середине июня в Перми задержали и поместили в СИЗО учредителя и директора фирмы «Элиона» Эльфиру Кузьмину. Эта компания давно поставляет питание в медицинские и социальные учреждения Прикамья.

Эльфиру Кузьмину подозревают в том, что она дала взятку в 20 тысяч рублей заместителю руководителя одной из больниц, с которой у ООО «Элиона» был заключен госконтракт на поставку питания. Меру пресечения - содержание под стражей - ей продляли уже неоднократно, последний раз – в середине сентября.

Адвокаты предпринимательницы устроили пресс-конференцию. Фото: Василий Вахрин

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре издания «Коммерсант-Прикамье», адвокаты Эльфиры Кузьминой заявили, что, по их мнению, ей была выбрана слишком жесткая мера пресечения.

- Ее подозревают в преступлении средней тяжести, - объяснил защитник Дмитрий Конов. – По сложившейся судебной практике, если такие преступления предприниматели совершают впервые, то ограничиваются подпиской о невыезде, максимум, это домашний арест. Но Эльфире Кузьминой в сентябре в очередной раз продлили содержание под стражей. Мы собираемся оспорить это решение в Седьмом кассационном суде в Челябинске.

- Моей подзащитной 59 лет, и у нее начались проблемы со здоровьем, она жалуется на потерю слуха, - отметил адвокат Владислав Эккерт.

По словам Дмитрия Конова, его подзащитная считает себя невиновной.

Защитники изложили свою версию событий. Фото: Василий Вахрин

- У нее другая версия: ее попросили пожертвовать деньги на покупку смесей для новорожденных, это был благотворительный взнос, чтобы заполнить пробелы в госконтракте, - заявил он. - Полученные средства тот, кто действовал под оперативным прикрытием, расценил как взятку. Но госконтракт уже был заключен, так что необходимости давать ее не было.

Представитель ООО «Элиона» Татьяна Алмазова сообщила, что в последнее время значительно выросло число внеплановых проверок их компании.

- Если продолжится такое давление, то компания может рухнуть, сотрудники работают в нервной обстановке, - отметила она. – Но несмотря на это, мы продолжаем исполнять все обязательства по нашим контрактам и рассчитываем доказать свою правоту.