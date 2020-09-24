Пермский стрелок, паливший из ружья в прохожих и полицейских, может попасть в психиатрическую больницу

При задержании Дмитрию прострелили ногу и поцарапали лоб. Фото: Василий Вахрин

В Перми уголовное дело «пермского стрелка» Дмитрия Коростелева передают в суд для рассмотрения вопроса о принудительном лечении. Напомним, 52-летний мужчина 4 декабря 2019 года в микрорайоне Гайва устроил стрельбу из ружья по прохожим. Одна женщина погибла, еще было несколько выстрелов в других прохожих, в окно жилого дома и сопротивление полицейским при задержании.

Коростелева обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - «хищение огнестрельного оружия; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа; убийство, совершенное из хулиганских побуждений; покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений; умышленное повреждение чужого имущества; хулиганство; незаконное хранение наркотических средств».

- По уголовному делу допрошены десятки свидетелей, проведено 29 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Проведенной по уголовному делу комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлено, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство. В настоящее время прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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