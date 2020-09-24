В Пермском крае на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 77 классов и 19 групп в детских садах

В Перми зарегистрировано 9 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, из них 4,9 тысяч - дети. Фото: архив "КП"

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор по Пермскому краю с 14 по 22 сентября зарегистрировал 18 тысяч случаев, в том числе 10,6 среди детей.

В Перми зарегистрировано 9 тысяч случаев, из них 4,9 тысячи среди детей.

- В связи с заболеваемостью ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 77 классах школ, 19 группах в детских садах, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, также В Пермском крае за неделю коронавирусную инфекцию выявили в 47 школах, 12 детских садах и 11 вузах Пермского края.

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