Роспотребнадзор: В Пермском крае коронавирус выявили в 47 школах и 12 детских садах

Коронавирус за неделю выявили в 12 детских садах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за неделю коронавирусную инфекцию выявили в 47 школах, 12 детских садах и 11 вузах Пермского края. Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

Коронавирус среди школьников выявили в Перми, Соликамске, Березниках, Лысьве, Суксуне, Красновишерске, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском городском округе. В них выявлено по одному случаю инфекции из семейных очагов.

- Контактировавшие с зараженными одноклассники продолжают обучение дистанционно по месту жительства, - сообщает Минздрава Пермского края. - По одному случаю выявлено в 12 детских садах региона. Заболевшие живут в Перми, Юсьве, Березниках, Красновишерске, Чайковском, Ординском городском округе.