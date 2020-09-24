Пермский театр оперы и балета закрывается на две недели

Театр временно закрыли Фото: Василий Вахрин

На две недели с 25 сентября закроется на карантин Пермский театр оперы и балета. У двух сотрудников театра, в том числе генерального директора Андрея Борисова, выявлен COVID-19.

Также на больничном находится главный дирижер театра Артем Абашев.

- Артем Абашев сдал тест на коронавирусную инфекцию и ждет результатов в ближайшее время. Мы сообщим о его состоянии, - рассказали в оперном.

Премьерные показы возобновленных балетов «Шут» и «Рококо», запланированные на 4 и 5 октября, состоятся позже. Купленные билеты будут действительны.

За время карантина в театре пройдет полная дезинфекция помещений.

Ранее мы сообщали, что с 24 сентября также на две недели приостановил свою работу Театр-Театр. У четырех сотрудников театра подтвердился Covid-19. Все остальные сотрудники Театра-Театра пройдут поэтапное тестирование на коронавирус.