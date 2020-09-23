«Закрываемся на две недели». В пермском Театре-Театре 4 человека заболели коронавирусом

Театр закрывается на две недели Фото: Василий Вахрин

С 24 сентября Театр-Театр приостанавливает работу на две недели. Премьеру спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» пришлось перенести. У четырех сотрудников театра подтвердился диагноз Covid-19.

- Состояние сотрудников, заболевших Covid-19, стабильно, они проходят лечение, - рассказали «Комсомолке» в театре. - Лица, находившиеся в прямом контакте с заболевшими, изолированы и сидят дома. Всем сотрудникам Театра-Театра проводится поэтапное тестирование на коронавирус.

О точной дате открытия Театра-Театра будет сообщено дополнительно.

Касса Театра-Театра с 24 сентября также закрыта. Билеты на все перенесенные спектакли, в том числе премьеру «Загадочное ночное убийство собаки», остаются действительными. Зрители смогут воспользоваться ими сразу, как только будут назначены новые даты мероприятий.

Билеты также можно обменять на любые другие спектакли репертуара или вернуть по месту приобретения после отмены карантина.