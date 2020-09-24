В Пермском крае 75 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае - 9374 с начала пандемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции, такие цифры сообщает Роспотребнадзор региона. Последние несколько дней заболеваемость ежедневно растет на несколько случаев.

54 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших в Пермском крае - 9374 с начала пандемии. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Из 75 новых пациентов - 42 мужчины, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 13 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.

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