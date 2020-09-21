Инаугурация губернатора Пермского края переносится из-за его болезни

Несмотря на госпитализацию, Дмитрий Махонин продолжает работать. Фото: администрация губернатора Пермского края.

Намеченная на 21 сентября инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина переносится из-за его болезни.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что у Дмитрия Махонина выявили коронавирусную инфекцию. Главу региона госпитализировали, тем не менее он продолжает работу и проводит онлайн совещания. В администрации губернатора «Комсомольской правде» сообщили, что в связи с госпитализацией Дмитрия Махонина инаугурация переносится.

- Точная дата пока неизвестна. Губернатор чувствует себя хорошо, - сообщили в пресс-службе администрации главы Пермского края.

Напомним, на прошедших выборах за Дмитрия Махонина проголосовали 538892 избирателя - это 75,69 процента.

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