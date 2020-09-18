«Спасибо за поддержку и добрые слова». Дмитрий Махонин рассказал о своем самочувствии

Дмитрий Махонин проводит совещания по видеосвязи из больницы. Фото: Инстаграм Дмитрия Махонина

Дмитрий Махонин, который находится на больничном, рассказал в своем аккаунте в Инстаграме о самочувствии. Напомним, у губернатора Пермского края подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. По сообщению пресс-службы, болезнь проходит в легкой форме, но Дмитрий Махонин был госпитализирован «с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих».

«Со вчера получаю от вас много сообщений с вопросами о своем самочувствии. Спасибо за поддержку и добрые слова. Чувствую себя удовлетворительно, нахожусь под контролем врачей. Работа не останавливается, провожу совещания по видеосвязи. Только что закончил очередное», - написал Дмитрий Махонин.

Одним из таких совещаний стало заседание оперштаба, на котором было принято решение об усилении масочного режима в регионе и продлении ограничительных мер еще на две недели - до 4 октября.По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.