Райффайзенбанк подключил LOVE REPUBLIC к Системе быстрых платежей

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк реализовал подключение к системе c2b-переводов для Melon Fashion Group, крупнейшей компании fashion-индустрии в России. За счет интеграции с СБП клиенты получили возможность оплачивать свои покупки онлайн на официальном сайте LOVE REPUBLIC с помощью нового, современного и перспективного инструмента оплаты — QR-кодов.

До конца 2020 года Melon Fashion Group планирует подключить к Системе быстрых платежей остальные бренды портфеля (ZARINA, befree, SELA), что позволит покупателям оплачивать покупки по QR-коду не только в официальных интернет-магазинах брендов, но и в 787 розничных магазинах, расположенных в 188 городах.

При оплате товаров на сайте ритейлера клиенту необходимо выбрать способ оплаты через СБП и отсканировать уникальный QR-код. В случае оплаты покупки в магазине QR-код сканируется на кассе. Затем клиент подтверждает оплату товара в мобильном приложении банка. Уведомление о проведении транзакции поступит на его телефон в виде виртуального чека.

Для покупателей сервис переводов через СБП является бесплатным вне зависимости от банка-эквайрера и суммы покупки. Еще одним неоспоримым преимуществом нового способа оплаты является скорость осуществления расчетов. При оплате онлайн нет необходимости вводить данные банковской карты. Деньги списываются со счета покупателя и моментально зачисляются на расчетный счет продавца.

Подключение бизнеса к СБП с помощью QR-кода позволяет значительно сократить транзакционные издержки на эквайринг, а также оптимизировать будущие расходы на оборудование торговых точек стационарными кассами и платежными терминалами. В зависимости от категории компании комиссия за прием платежей составит от 0,4 до 0,7%. Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.